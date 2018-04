Empfehlung - SV Vorwärts: Mit klarem Kopf nach Essen

fh Nordhorn. Mit jeweils 35 Punkten sind der BV Essen und der SV Vorwärts Tabellennachbarn, doch vor dem Duell zwischen dem Fünften und Vierten der Fußball-Landesliga (Mittwoch, 20 Uhr) haben die Gastgeber zwei Spiele weniger ausgetragen als die Nordhorner. Und damit der Aufsteiger, der vom früheren DDR-Nationalspieler Wolfgang Steinbach trainiert wird, seine Ambitionen nicht aus den Augen verliert, steht er unter Zugzwang. „Die wollen ja am liebsten in die Oberliga durchmarschieren“, weiß Henning Schmidt, der mit dem SV Vorwärts beim 4:3-Erfolg im Hinspiel zwei Serien beendete: Während das für sein Team am sechsten Spieltag den ersten Saisonsieg bedeutete, mussten die Essener nach einem famosen Start mit 15 Punkten aus fünf Spielen die erste Niederlage quittieren. „Mag sein, dass uns der Gegner liegt“, sagt Schmidt und ist sicher: „Das wird auf jeden Fall ein attraktives Spiel.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-vorwaerts-mit-klarem-kopf-nach-essen-233699.html