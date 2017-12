Empfehlung - SV Vorwärts lädt zum Silvesterlauf

gn Nordhorn. Zum 5. Mal veranstaltet der SV Vorwärts Nordhorn am Sonntag seinen Silvesterlauf, der sich auch an Rollstuhlfahrer und Handbiker richtet. Der Start erfolgt um 12 Uhr nach einer kurzen Begrüßung am Vorwärts-Vereinsgelände. Die Strecke führt über den Immenweg bis zur Kotting-Brücke und dann am Kanal entlang Richtung Lingen. Zurück geht es über die die Dorfkrugstraße. Die Streckenlänge können die Läufer selbst bestimmen. Nach dem Lauf beginnt im Vereinsheim ein gemeinsamer Jahresausklang bei Kaffee, Glühwein und alkoholfreien Getränken. Eine Anmeldung oder Startgebühr gibt es nicht, stattdessen wird um Spenden für die Grafschafter Hospizhilfe gebeten. Infos bei Gertrud Eersink, gertrudeersink@gmx.de, Steffi Steinkamp, schreiber.stefanie85@gmail.com (Läufer mit Smoveys), Andrea Brand, j_brand@t-online.de (Nordic Walking) Martin Olthaus, martin.olthaus@onlinehome.de (Teilnehmer mit Behinderungen).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-vorwaerts-laedt-zum-silvesterlauf-219861.html