Empfehlung - SV Vorwärts holt den ersten Sieg in der Rückrunde

Nordhorn In der Bezirksoberliga hatte es der SV Vorwärts Nordhorn am Freitagabend bei einem Heimspiel mit dem abstiegsbedrohten SV Quitt Ankum zu tun. Die Spieler der ersten Tischtennis-Mannschaft wollten den ersten Sieg in der bisher nicht optimal gelaufenen Rückrunde erzielen. Das gelang ihnen: Die Grafschafter feierten ihren ersten Sieg mit 9:5 in der Rückrunde gegen die Ankumer.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-vorwaerts-holt-den-ersten-sieg-in-der-rueckrunde-347152.html