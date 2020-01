Empfehlung - SV Veldhausen: Von Null auf Platz drei beim Hallenmasters

Emlichheim Vorwärts Nordhorn hat am Sonntag das Grafschafter Masters verdient gewonnen und eine starke Hallenfußball-Saison gekrönt. Ein anderer großer Sieger des Turniers in Emlichheim war aber der SV Veldhausen 07 – auch wenn der Kreisligist den großen Pokal nicht gewann. Die Niedergrafschafter spielten als Dritter ein starkes Turnier, dabei wussten sie bis Freitagmittag nicht einmal, dass sie überhaupt teilnehmen. „Vormittags rief mich Mark Ewert vom SC Union an, ob wir für Bad Bentheim nachrücken und abends die Vorrunde spielen wollen“, berichtet Trainer Timo Schumann. Er benötigte zwei Stunden, um ein Team zusammenzustellen. „Einen meiner Spieler habe ich in Rotterdam erreicht“, lacht er.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-veldhausen-von-null-auf-platz-drei-beim-hallenmasters-339105.html