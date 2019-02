Empfehlung - SV Veldhausen 07 will alle Zweifel am Ligaverbleib ausräumen

Veldhausen Das hatten sich die Badmintonspieler des SV Veldhausen 07 eigentlich anders vorgestellt: Der Niedergrafschafter Niedersachsenligist muss am Sonntag am letzten Spieltag der Saison noch unbedingt punkten, um auf jeden Fall in der Spielklasse zu bleiben. Veldhausen (14:14 Punkte) trifft in Laatzen als Tabellenfünfter zunächst auf den direkten Verfolger TV Metjendorf (12:16) und dann auf den Tabellenzweiten VfL Grasdorf (21:7).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-veldhausen-07-will-alle-zweifel-am-ligaverbleib-ausraeumen-281722.html