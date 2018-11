SV Veldhausen 07: Unerwartete Ergebnisse, zufriedene Bilanz

Wie erhofft holte das ranghöchste Grafschafter Badminton-Team bei zwei Punktspielen in Vechelde zwei Punkte. Am Sonntag, 16. Dezember, tritt die Mannschaft erstmals in der heimischen Boussy-Sporthalle an.