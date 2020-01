Empfehlung - SV Veldhausen 07 springt ein und überrascht als Erster

Emlichheim Der SV Veldhausen 07 hat am zweiten Vorrundentag des Grafschafter Hallenmasters in Emlichheim die Sechsergruppe gewonnen und sich damit genauso für die am Sonntag stattfindende Endrunde des Hallenfußball-Turniers qualifiziert wie Eintracht Nordhorn, der ASC Grün-Weiß 49 und Union Lohne.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-veldhausen-07-springt-ein-und-ueberrascht-als-erster-338873.html