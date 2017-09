Empfehlung - SV Veldhausen 07 peilt vier Punkte an

Neuenhaus/Veldhausen. Das Badminton-Team des SV Veldhausen 07, das mit einer Bilanz von 7:1 Punkten in die Saison gestartet ist, bestreitet in der Niedersachsen-Bremen-Liga am kommenden Sonntag zwei Heimspiele gegen die SG Maschen/Lüneburg und die SG Buxtehude/Immenbeck. Spielbeginn in der Neuenhauser Boussy-Halle ist um 10 Uhr.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-veldhausen-07-peilt-vier-punkte-an-208307.html