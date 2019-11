Empfehlung - SV Veldhausen 07 hängt im unteren Tabellen-Drittel fest

Veldhausen Das Badminton-Team des SV Veldhausen 07 kommt in dieser Saison in der Niedersachsen-Bremen-Liga einfach nicht aus dem unteren Tabellendrittel heraus. Auch vom letzten Spieltag in Lengede (Landkreis Peine) hatten sich die Niedergrafschafter mehr erhofft, als das 4:4-Unentschieden gegen die SG Maschen/Lüneburg und die 2:6-Niederlage gegen die SG Vechelde/Lengede II. Mit nun 4:12 Punkten sind sie Drittletzter, punktgleich mit den beiden Mannschaften hinter ihnen, aber bereits drei Punkte entfernt vom vor ihnen platzierten Aufsteiger Hannover 96. „Das kam überraschend“, kommentierte der Veldhauser Doppelspezialist Thomas Harsman die zwei Siege der Hannoveraner, die so in der Rangliste an den Veldhausern vorbei zogen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-veldhausen-07-haengt-im-unteren-tabellen-drittel-fest-329356.html