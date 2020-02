Empfehlung - SV Veldhausen 07 erhält sich die Chance auf den Ligaverbleib

Bremen Das Badminton-Team des SV Veldhausen 07 hat am letzten Spieltag der Niedersachsen-Bremen-Liga ein 4:4-Unentschieden gegen Polizei SV Bremen II und eine 2:6-Niederlage gegen den Vizemeister SG Peine II verbucht. Mit dem gewonnenen Punkt erhielten sich die Niedergrafschafter eine Chance auf den Ligaverbleib, obwohl sie einen der drei Abstiegsplätze belegen – denn: Schafft der Meister VfL Grasdorf in einer Extra-Runde den Aufstieg in die Oberliga, bleibt Veldhausen doch noch in der Liga.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-veldhausen-07-erhaelt-sich-die-chance-auf-den-ligaverbleib-344739.html