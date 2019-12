Empfehlung - SV Union Lohne reist zum Verfolgerduell

Im letzten Spiel der Hinrunde sind die Regionalliga-Volleyballerinnen von Union Lohne heute Abend beim Oldenburger TB zu Gast. Um 20 Uhr stehen sich in der OTB-Sporthalle dabei zwei Tabellennachbarn gegenüber. Das Union-Team hat als Drittplatzierter mit 14 Punkten bislang zwei Zähler mehr eingefahren als die Gastgeber. Zu deren erfahrenen Kräften zählt auch die Wietmarscherin Hanna Niehoff. Die Lohnerinnen wollen ihre starke erste Saisonhälfte nach dem Aufstieg aus der Oberliga mit einem weiteren Erfolg krönen. Trainer Harald Nüsse muss jedoch auf zwei Leistungsträgerinnen verzichten: Angreiferin Merle Gossling fällt verletzt aus, Zuspielerin Jana Brüning ist mit dem Zweitligateam des SCU Emlichheim in Berlin auf Reisen. „Mit viel Mut ist aber auch in Oldenburg eine Überraschung möglich“, sagt Nüsse, der mit seinem Team bis Weihnachten noch weitere interessante Aufgaben vor sich hat: Am 14. Dezember kommt der Tabellenzweite Tuspo Weende zum Rückrundenstart nach Lohne, am vierten Adventswochenende gastiert das Union-Team zum Nachbarschaftsduell beim FC 47 Leschede.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-union-lohne-reist-zum-verfolgerduell-333447.html