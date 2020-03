Empfehlung - SV Union empfängt starken Volleyball-Nachwuchs

Lohne Die besten Nachwuchsvolleyballerinnen aus Niedersachsen und Bremen sind am Wochenende beim SV Union Lohne zu Gast. Am Sonnabend und Sonntag geht in der Lohner Mehrzweckhalle die nordwestdeutsche Meisterschaft der Altersklasse U20 über die Bühne. Bei der Veranstaltung, die die Volleyball-Abteilung des SV Union im Rahmen des 100-jährigen Jubiläums des Vereins ausrichtet, treten zwölf Mannschaften an. Dabei geht es nicht nur um den Nordwest-Titel, sondern auch um zwei Tickets für die deutsche Meisterschaft in Bayern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-union-empfaengt-starken-volleyball-nachwuchs-346592.html