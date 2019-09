Empfehlung - SV SuSa verhagelt Union Meppen die Premiere im neuen Stadion

Meppen Irgendwie hatte Atze Bergjan es ja geahnt, als er den Oberliga-Fußballerinnen des SV Suddendorf am Sonnabend in der Pause vorhersagte: „Wer hier das erste Tor schießt, gewinnt das Spiel.“ Unterm Strich sollte der Betreuer recht behalten. Zwar leistete sich seine Elf im Auswärtsspiel bei Union Meppen ein Eigentor, das den Emsländerinnen in der 67. Minute die 1:0-Führung bescherte. „Aber danach haben wir das Spiel noch gedreht und letztlich gleich alle Tore geschossen“, sagte Atze Bergjan. Mit 3:1 siegten die Obergrafschafterinnen und untermauerten damit einen starken Saisonstart, der ihnen im dritten Spiel schon den zweiten Sieg einbrachte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-susa-verhagelt-union-meppen-die-premiere-im-neuen-stadion-317485.html