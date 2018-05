Empfehlung - SV SuSa und Eintracht triumphieren in Pokal-Endspielen

Suddendorf. Die Sieger im Fußball-Kreispokal stehen fest: Bei den Endspielen in Suddendorf gewann der gastgebende SV SuSa am Sonnabend vor 500 Zuschauern das Senioren-Endspiel gegen Olympia Uelsen mit 7:5 (2:2, 0:0) nach Elfmeterschießen. Die Altherren-Trophäe ging an Eintracht Nordhorn durch einen 2:1 (1:1)-Erfolg gegen Grenzland Laarwald.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-susa-und-eintracht-triumphieren-in-pokal-endspielen-236651.html