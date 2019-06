Empfehlung - SV Meppen zeigt sich in Wielen torhungrig

Wielen Die Kreisliga-Fußballer des ASC Grün-Weiß 49 haben das Testspiel gegen den Drittligisten SV Meppen anlässlich des 70. Vereinsgeburtstages am Freitagabend mit 0:16 (0:7) verloren. Die Gastgeber wehrten sich vor vollen Rängen und bei besten Bedingungen nach Kräften, doch gegen das schnelle Spiel der Emsländer liefen sie zumeist hinterher und mussten so am Ende in eine deutliche Niederlage einwilligen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-meppen-zeigt-sich-in-wielen-torhungrig-304847.html