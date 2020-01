Empfehlung - SV Meppen will Serie im zweiten Saisonteil fortführen

Meppen Neun Spiele ohne Niederlage (4 Siege, 5 Unentschieden) – mit dieser stattlichen Serie hat sich der SV Meppen kurz vor Weihnachten in die Winterpause verabschiedet. Und daran wollen die mit 31 Punkten auf Platz sieben geführten Emsländer natürlich anknüpfen, wenn am Sonnabend mit dem Heimspiel gegen den SV Waldhof Mannheim (14 Uhr, Hänsch-Arena) der zweite Saisonteil beginnt. Das NDR-Fernsehen überträgt die Partie ab 14 Uhr live. Das Hinspiel beim starken Aufsteiger, der zwei Punkte mehr auf dem Konto hat als die Gastgeber und als Dritter den Relegationsrang zur 2. Liga belegt, endete am 27. Juli 0:0.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-meppen-will-serie-im-zweiten-saisonteil-fortfuehren-341149.html