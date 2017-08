Empfehlung - SV Meppen verliert Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg

gnMeppen. Die Drittliga-Fußballer des SV Meppen warten nach dem Aufstieg in ihrer neuen sportlichen Umgebung weiter auf den ersten Sieg. Das Heimspiel am Mittwochabend gegen den 1. FC Magdeburg vor 8389 Zuschauern in der Hänsch-Arena ging mit 1:2 (1:1) verloren. Das Team von SVM-Coach Christian Neidhart blieb trotz einer durchaus ansprechenden Leistung ohne Punkte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-meppen-verliert-heimspiel-gegen-den-1-fc-magdeburg-202358.html