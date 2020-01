Empfehlung - SV Meppen verliert ersten Test im Trainingslager in Belek

Meppen/Belek Pünktlich um 18 Uhr standen die Drittliga-Fußballer des SV Meppen am Sonntag zur ersten Einheit im Trainingslager auf dem Platz. Wie auch schon in den Jahren zuvor hat es die Emsländer an die türkische Südküste nach Belek verschlagen. Hier soll der letzte Schliff für eine erfolgreiche Rückrunde erfolgen. Bis Sonntag werden die Meppener dort zwei Einheiten pro Tag absolvieren. „Wir wollen und müssen nicht experimentieren. Eine sehr intensive Trainingswoche liegt nach der kurzen Winterpause bereits hinter dem Team", erklärte Christian Neidhart. Dabei kann der Trainer aktuell fast mit dem kompletten Kader planen. Nur Mittelfeldspieler Marcus Piossek muss nach einem Adduktorenabriss noch individuell trainieren. Außerdem ist ein neues Gesicht dabei. Überraschend nahm Neidhart laut Medienberichten Niels Grevink vom eigenen in der Bezirksliga spielenden Nachwuchsteam mit auf die Reise, um sich ein Bild vom jungen Angreifer zu machen.