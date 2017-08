Empfehlung - SV Meppen unterliegt 0:3 in Münster

gnMünster. Die Fußballer des SV Meppen haben ihr zweites Spiel in der 3. Liga verloren. Der Aufsteiger kassierte am Sonnabend eine 0:3 (0:0)-Niederlage bei Preußen Münster und wartet damit nach der Rückkehr in den Profi-Fußball weiter auf den ersten Sieg. Vor 9130 Zuschauern, darunter knapp 2000 Meppener Anhänger, gehörte den Gästen die Anfangsphase. Aus ihrem guten Beginn konnten die Emsländer aber kein Kapital schlagen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-meppen-unterliegt-03-in-muenster-201875.html