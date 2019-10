Empfehlung - SV Meppen testet in Wietmarschen gegen 1. FC Köln II

Wietmarschen Wegen der Länderspielpause ruht der Fußball auch in den 3. und 4. Ligen. Deswegen nutzt der SV Meppen die Gelegenheit zu einem Testspiel gegen den 1. FC Köln II. Beide Teams treffen am Donnerstag in Wietmarschen aufeinander; die Partie beginnt um 18.30 Uhr.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-meppen-testet-in-wietmarschen-gegen-1-fc-koeln-ii-322846.html