SV Meppen stellt innerhalb von zwei Minuten von 1:3 auf 3:3

Julius Düker und Hilal El-Helwe bescherten dem emsländischen Fußball-Drittligisten am Sonnabend in Kaiserslautern den nächsten Punkt. „Man muss den Jungs ein großes Lob aussprechen“, sagte Trainer Neidhart nach dem Comeback in der Schlussphase.