SV Meppen siegt 4:2 und gibt die rote Laterne ab

Meppen Wichtiger Sieg für die Drittliga-Fußballer des SV Meppen: Die Emsländer setzten sich am Sonnabend im Kellerduell gegen Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig mit 4:2 (2:0) durch und gaben die rote Laterne an die Gäste ab. Für die Gastgeber trugen sich Thilo Leugers (18.), Nico Granatowski (42.), Deniz Undav (57.) und Martin Wagner (61.) in die Torschützenliste ein. Die Treffer von Mergim Fejzullahu (85., 88.) bedeuteten für das neue Schlusslicht aus Braunschweig nur Ergebniskosmetik zum 2:4-Endstand.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-meppen-siegt-42-und-gibt-die-rote-laterne-ab-258286.html