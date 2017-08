SV Meppen schnürt Viererpack gegen Zwickau

Jubel im Emsland: Der Aufsteiger feierte am Freitag vor 6200 Zuschauern in der Hänsch-Arena mit 4:0 (2:0) gegen Zwickau den ersten Heimsieg. Die Gastgeber waren klar dominierend und fuhren verdient den zweiten Sieg in Folge ein.