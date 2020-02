Empfehlung - SV Meppen muss in Jena ohne Undav antreten

Meppen In der dritten Liga sind die Fußballer des SV Meppen am Sonnabend, 14 Uhr, beim Tabellenschlusslicht Carl Zeiss Jena gefordert. Die Form der Emsländer hat sich in den letzten Wochen wieder stabilisiert. Nach dem 2:0-Erfolg beim 1. FC Magdeburg holte das Team von Trainer Christian Neidhart am vergangenen Spieltag ein 1:1 im eigenen Stadion gegen den TSV 1860 München. Der SVM-Coach ist sich trotz der eindeutigen Ausgangslage sicher, dass die Partie in Jena keine leichte Aufgabe für seine Truppe wird: „Ich glaube, dort erwartet uns ein schwerer Gegner, der die letzten Wochen stabil war. Wir sind uns der Schwere der Aufgabe bewusst und müssen uns gut vorbereiten“, so Neidhart, der in Jena neben den Langzeitverletzten Marcus Piossek, Marius Kleinsorge und Willi Evseev auch auf Deniz Undav verzichten muss. Der Top-Torjäger (14 Saisontreffer) holte sich gegen die Münchener Löwen seine fünfte gelbe Karte ab und ist somit gesperrt. Jena hat sich nach einem katastrophalen Saisonstart mittlerweile wieder gefangen: In den ersten 13 Partien der Spielzeit leisteten sich die Thüringer zwölf Niederlagen und holten nur einen Zähler. Zuletzt punktete das Team von Trainer Rene Klingbeil allerdings im Jahr 2020 in den letzten drei Begegnungen. Der Jena-Coach glaubt, dass der SVM trotz der Undav-Sperre gefährlich bleibt: „Meppen wird diesen Ausfall sicher auffangen können“, sagte er.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-meppen-muss-in-jena-ohne-undav-antreten-345112.html