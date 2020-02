Empfehlung - SV Meppen klettert auf Rang fünf – und jetzt kommt Duisburg

Jena Die Drittliga-Fußballer des SV Meppen haben am Sonnabend die nächsten drei Punkte eingefahren: Die Emsländer siegten beim Tabellenschlusslicht Carl Zeiss Jena mit 2:0 und kletterten auf den fünften Tabellenplatz. Ärgerlich war nur die Verwarnung für Markus Ballmert in der Nachspielzeit; er sah seine fünfte Gelbe Karte und fehlt am kommenden Sonntag (14 Uhr) im Heimspiel gegen den Spitzenreiter MSV Duisburg.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-meppen-klettert-auf-rang-fuenf-und-jetzt-kommt-duisburg-345226.html