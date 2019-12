Empfehlung - SV Meppen ist in der 3. Liga jetzt schon Sechster

Meppen Die Freude war Christian Neidhart nach dem 3:1 (1:0)-Erfolg des SV Meppen im Drittliga-Derby gegen Preußen Münster sichtlich ins Gesicht geschrieben: „250 Spiele für einen Verein ist nicht so üblich, gerade als Trainer nicht. Ich bin da sehr stolz drauf“, sagte der 51-jährige, der seit der Saison 2013/14 in Meppen an der Seitenlinie steht und am Montagabend sein 250. Spiel als SVM-Trainer bestritt. Dabei konnte er nicht nur sein Jubiläum, sondern den Sprung auf den sechsten Tabellenplatz feiern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-meppen-ist-in-der-3-liga-jetzt-schon-sechster-334069.html