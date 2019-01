Empfehlung - SV Meppen holt Stürmer René Guder vom SV Wehen Wiesbaden

Meppen Fußball-Drittligist SV Meppen hat am Dienstag eine weitere Neuverpflichtung präsentiert: Vom Ligakonkurrenten SV Wehen Wiesbaden wechselt der Stürmer René Guder ins Emsland. Er erhält einen Vertrag bis 2020, eine Ablösesumme wurde nicht fällig. Der 24-Jährige sollte bereits am Nachmittag erstmals mit der Mannschaft trainieren. Seit Sommer 2018 stand der gebürtige Hamburger in Wiesbaden unter Vertrag; zuvor war er mit Weiche Flensburg in der Relegation zur 3. Liga an Energie Cottbus gescheitert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-meppen-holt-stuermer-rene-guder-vom-sv-wehen-wiesbaden-277743.html