Empfehlung - SV Meppen freut sich auf den Saisonstart

Meppen Es wird wieder ernst für die Drittliga-Fußballer des SV Meppen: Nach langer Vorbereitung starten die Männer von Trainer Christian Neidhart am Sonnabend (14 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den FSV Zwickau in die neue Saison. Nach den Abgängen von Top-Torjäger Nick Proschwitz und Kapitän Martin Wagner muss sich die Mannschaft neu finden. Für die Emsländer zählt in der 3. Liga nur der Klassenverbleib.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-meppen-freut-sich-auf-den-saisonstart-308475.html