Meppen Für die Drittliga-Fußballer des SV Meppen steht am Sonnabend um 14 Uhr das nächste Heimspiel an. Die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart trifft im Verfolgerduell auf den TSV 1860 München. Nach dem 2:0-Sieg beim 1. FC Magdeburg möchten sich die Emsländer am Sonnabend erneut feiern lassen. Erfreuliche Nachrichten gab es bereits am Donnerstag: Marco Komenda, der in Magdeburg mit einer Trage vom Platz gebracht werden musste, nahm erstmals wieder am Mannschaftstraining teil. Ob der Innenverteidiger bereits wieder zum Einsatz kommen kann, ist offen. Verzichten müssen die Emsländer auf Mittelfeldspieler Willi Evseev, der sich gegen Magdeburg eine Rippe brach, sowie auf die Langzeitverletzten Marius Kleinsorge (Muskelfaserriss) und Marcus Piossek. Mit Steffen Puttkammer kehrt allerdings ein Verteidiger in die Startelf zurück. Der Abwehrchef fehlte gegen seinen Ex-Club aufgrund der fünften Gelben Karte. Die Gäste aus München stehen in der Tabelle punktgleich nur einen Rang hinter dem SVM. Der deutsche Meister von 1965 hat aktuell einen richtigen Lauf, ist bereits seit zehn Spielen ungeschlagen. Im Team von Trainer Michael Köllner fehlen Semi Belkahia (Aufbautraining), Benjamin Kindsvater (muskuläre Probleme) und Niklas Lang (Knieprellung).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-meppen-erwartet-den-tsv-1860-muenchen-344112.html