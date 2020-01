/ Lesedauer: ca. 2min SV Meppen bereitet sich in der Türkei auf die Rückrunde vor

Für den emsländischen Fußball-Drittligisten stehen in Belek in der nächsten Woche zwei Testspiele an: gegen den FC Vaduz und den SC Szeged. Die zweite Saisonhälfte startet am 25. Januar mit einem Heimspiel gegen den Aufsteiger Waldhof Mannheim.