SV Hoogstede triumphiert beim 26. Peters-Cup

Wilsum Sieger 2017, Finalist 2018 und Sieger 2019: Der Peters-Cup des ASC GW 49 scheint den Fußballern des SV Hoogstede zu liegen. Die Mannschaft von Trainer Norbert Westhuis zeigte am Sonntag in der vollbesetzten Sporthalle in Wilsum eine starke Endrunde, gewann alle drei Gruppenspiele und bezwang im Finale den Gastgeber mit 6:4 nach Penaltyschießen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-hoogstede-triumphiert-beim-26-peters-cup-336985.html