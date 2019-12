Empfehlung - SV Hoogstede holt sich den Gruppensieg

Wilsum Die Fußballer des SV Hoogstede haben sich am zweiten Vorrundentag des Hallenturniers um den Wolbert-Cup den Gruppensieg gesichert. Der Titelverteidiger holte sich den ersten Platz mit 13 Punkten und darf damit ebenso in der Endrunde am Freitag starten wie der ASC Grün-Weiß 49, Grenzland Laarwald und Rot-Weiß Lage. Die Entscheidungen waren am Mittwochabend vor rund 400 Zuschauern in der Wilsumer Sporthalle schon vor der letzten Spielrunde gefallen. Somit stand zu diesem Zeitpunkt auch bereits das Ausscheiden der A-Jugend-Auswahl und des GSV Ringe-Neugnadenfeld fest, die ihr letztes Spiel gegeneinander bestritten. Hier setzten sich die Jugendfußballer mit 4:1 durch und belegten in der Gruppe B damit den vorletzten Platz. Bester Torschütze am zweiten Turnierabend war Aaron Kuite, der fünf der zwölf Hoogsteder Treffer an diesem Abend erzielte. Das Hallenturnier um den Wolbert-Cup endet am Freitag mit der Endrunde. In der Gruppe A spielen SV Veldhausen 07, ASC Grün-Weiß 49, TSV Georgsdorf und Rot-Weiß Lage um den Halbfinaleinzug. In der Gruppe B treffen der SV Hoogstede, Gastgeber Olympia Uelsen, Grenzland Laarwald und Borussia Neuenhaus aufeinander. Spielbeginn in der Wilsumer Sporthalle ist um 19 Uhr mit der Begegnung Veldhausen gegen Lage.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-hoogstede-holt-sich-den-gruppensieg-335502.html