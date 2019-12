Empfehlung - SV Hoogstede festigt den siebten Tabellenplatz

Hoogstede Wichtiger Heimsieg für die Tischtennis-Spielerinnen des Hoogsteder SV: Sie gewannen am Wochenende in der Verbandsliga gegen den SV 28 Wissingen II mit 8:4 und vergrößerten den Abstand zum Relegationsplatz auf drei Punkte. Damit hat der HSV schon vor dem letzten Duell vor der Winterpause am Sonntag bei der SpVg. Oldendorf II den für die Hinrunde angepeilten siebten Tabellenplatz sicher.