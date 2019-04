Empfehlung - SV Hoogstede bleibt in der Tischtennis-Verbandsliga

Kirchwalsede Die Tischtennisspielerinnen des SV Hoogstede können auch nächstes Jahr in der Verbandsliga antreten: Durch ein 7:7-Unentschieden am Sonntag beim TSV Kirchwalsede können sie zwei Spieltage vor Saisonende nicht mehr auf einen Abstiegs- bzw. Relegationsplatz abrutschen. „Wir freuen uns riesig über den Klassenerhalt“, sagte Katrin Harms-Ensink, „wir haben unser Saisonziel frühzeitig erreicht und können bei den letzten Begegnungen locker aufspielen.“ Am zweiten April-Wochenende endet ihre zweite Verbandsliga-Saison mit zwei Heimspielen: Am Sonnabend, 13. April, ist um 14 Uhr der TSV Hollen zu Gast, einen Tag später ist ebenfalls um 14 Uhr der SV 28 Wissingen II der Gegner in der heimischen Sporthalle. „Da sind schöne und spannende Spiele vorprogrammiert“, ist sich Harms-Ensink sicher.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-hoogstede-bleibt-in-der-tischtennis-verbandsliga-289831.html