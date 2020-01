Empfehlung - SV Grenzland zieht mit weißer Weste in Endrunde ein

Emlichheim Die Fußballer des SV Grenzland Laarwald sind am zweiten Vorrundentag des eigenen Hallenturniers um den Volksbank-Cup mit einer weißen Weste in die Endrunde am Sonntag eingezogen. Die Gastgeber besiegten in der Gruppe 4 die Teams von Raptim Coevorden, SVV 04 Schoonebeek und des SV Hoogstede. Schoonebeek blieb trotz der 0:1-Niederlage im letzten Spiel gegen Laarwald Gruppenzweiter und darf damit ebenfalls am Sonntag wieder in der Emlichheimer Vechtetalhalle antreten. Hoogstede und Coevorden schieden aufgrund der schlechteren Tordifferenz aus. Die beste Torbilanz sicherte dem ASC Grün-Weiß 49 in der Gruppe 3 den Sieg. Die Wielener eroberten mit einem 4:0-Erfolg im letzten Spiel gegen den SV Pesse noch Platz eins. Gleichzeitig fiel Germanicus Coevorden aufgrund der schlechteren Torbilanz noch auf Rang drei zurück – und schied aus. Der TSV Georgsdorf dagegen kam als Zweiter weiter. Alle Teams hatten fünf Punkte auf dem Konto. Die beiden Gruppensieger stellten am zweiten Turniertag auch die besten Torschützen: Kai Möllerman (ASC) und Christian Schütten (SV Grenzland) erzielten je drei Treffer. Der Volksbank-Cup wird am Sonntag mit der Endrunde fortgesetzt. In der Gruppe A treffen Olympia Uelsen, VV Dalen, ASC GW 49 und SVV 04 Schoonebeek aufeinander. In der Gruppe B spielen SCU Emlichheim, SV Veldhausen 07, TSV Georgsdorf und Grenzland Laarwald. Beginn ist um 14 Uhr mit der Partie Uelsen gegen Dalen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-grenzland-zieht-mit-weisser-weste-in-endrunde-ein-337726.html