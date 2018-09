Empfehlung - SV Eintracht bleibt unter seinen Möglichkeiten

Berlin Die Fußballer des SV Eintracht Nordhorn haben beim Ü40-Cup des Deutschen Fußball-Bundes – der deutschen Meisterschaft dieser Altersklasse – nicht wie erhofft für eine weitere Überraschung sorgen können. Das Team von Trainer Jochen Philipp kam bei dem Turnier in Berlin bereits nach den Vorrundenspielen des ersten Spieltags nicht mehr für den Halbfinaleinzug in Frage. „Es hat nichts von dem funktioniert, was wir uns vorgenommen hatten. Im ersten und dritten Spiel sind wir unter unseren Möglichkeiten geblieben“, blickte Teammanager Michael Siemer auf die Niederlagen gegen Erzhausen (1:4, Eintracht-Treffer Deniz Baysoy) und Mittelmosel/Leiwen (0:4) zurück. Im zweiten Spiel gegen den späteren deutschen Meister Blau-Weiß Berlin waren die Grafschafter die bessere Mannschaft, konnten dem Spiel nach einem frühen Gegentor aber keine Wende geben (0:2).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-eintracht-bleibt-unter-seinen-moeglichkeiten-250658.html