SV Bad Bentheim verliert in Salzbergen mit 3:4

Salzbergen Der SV Bad Bentheim bleibt in der unteren Tabellenhälfte der Fußball-Bezirksliga hängen. Beim Aufsteiger Alemannia Salzbergen gab es für die Obergrafschafter am Freitagabend eine 3:4 (1:1)-Niederlage. Während die Emsländer sich dank des dritten Saisonsiegs auf Platz elf verbesserten, verharren die Obergrafschafter nach der vierten Saisonniederlage auf Rang neun. Dabei hatten sie durch den frühen Führungstreffer von Felix Roggmann (8.) einen optimalen Start. „Das war gut herausgespielt", berichtete Co-Trainer Vidmantas Vysniauskas. Die Bentheimer schienen die Partie zu kontrollieren, doch Salzbergen war stark im Kontern, vor allem über den flinken Torjäger Kevin Alfes. Die Gastgeber ließen dem Ausgleich (39.) nach dem Wechsel zwei weitere Treffer (59., 70.) zur 3:1-Führung folgen. Dank des zwölften Saisontreffers von Mirco Husmann, der einen an ihm selbst verwirkten Foulelfmeter verwandelte, verkürzte der SVB auf 2:3 (70.). Die Hoffnung der Gäste auf den Ausgleich machte Alemannia zunichte, erhöhte auf 4:2 (83.). Zwar konnte Nico Neumann (90.) auf 3:4 verkürzen – mehr war nicht drin. Aufgrund der besseren Chancen, fand Vysniauskas, ging der Sieg der Salzberger auch in Ordnung.(...)