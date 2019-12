Empfehlung - SV Bad Bentheim verlängert mit Trainer Wessels

Bad Bentheim Die Verantwortlichen des Fußball-Bezirksligisten SV Bad Bentheim und Trainer Jochen Wessels haben sich geeinigt, den bestehenden Vertrag über die laufende Saison hinaus zunächst bis zum Sommer 2021 zu verlängern. „Der Fußballvorstand ist mit seiner Arbeit sehr zufrieden. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit“, betont Harald Koning, der zusammen mit Bernhold Nünning seit November als Sportlicher Leiter beim SVB tätig ist. A-Lizenz-Trainer Wessels geht im Sommer in sein drittes Jahr beim Bad Bentheimer Bezirksligisten; in der ersten Saison bildete er ein gleichberechtigtes Trainerduo mit Jörg Husmann, aktuell steht ihm Vidmantas Vysniauskas als Co-Trainer zur Seite. Zuvor trainierte Wessels bereits den FC Schüttorf 09 und den damaligen Oberligisten Eintracht Nordhorn in der Oberliga (2005 bis 2007), weitere Stationen waren der TuS Lingen, Vorwärts Epe und der FC Schapen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-bad-bentheim-verlaengert-mit-trainer-wessels-335419.html