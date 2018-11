Empfehlung - SV Bad Bentheim strebt beim 33. Vechtecup nach dem Hattrick

Schüttorf Alle Jahre wieder ruft der FC Schüttorf 09 die Top-Klubs des regionalen Fußballs zusammen; zum 33. Mal wird 2019 in der Vechtehalle das Hallenturnier um den Vechtecup ausgetragen. Den Auftakt bildet am Montag, 7. Januar, das Qualifikationsturnier, bei dem sich zehn Mannschaften in zwei Fünfergruppen um zwei Plätze für die Hauptrunde streiten. Nach den beiden Vorrundenspieltagen am Dienstag und Donnerstag, 8. und 10. Januar, wird am Freitag, 11. Januar, in der Endrunde entschieden, wer den Wanderpokal mitnehmen und die Siegprämie in Höhe von 600 Euro einstreichen darf. Offizieller Spielbeginn ist an allen vier Tagen 18 Uhr.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-bad-bentheim-strebt-beim-33-vechtecup-nach-dem-hattrick-268353.html