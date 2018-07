Empfehlung - SV Bad Bentheim: Neuer Anlauf mit verstärkter Mannschaft

Bad Bentheim Seit Anfang Juli arbeiten die Bezirksliga-Fußballer des SV Bad Bentheim an den Grundlagen, damit die kommende Saison ähnlich erfolgreich, wenn nicht sogar noch erfolgreicher als die vergangene wird. Beim Tabellenvierten der abgelaufenen Saison war mit Jochen Wessels der neue Coach in den ersten Tagen alleinverantwortlich für die Einheiten, in der vergangenen Woche stieß dann mit Jörg Husmann sein Kollege dazu. „Wir müssen viel tun und wir werden viel tun“, lautet das Credo von Wessels, der nach zwölf Jahren wieder einen Klub im Fußball-Kreis übernommen hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-bad-bentheim-neuer-anlauf-mit-verstaerkter-mannschaft-243218.html