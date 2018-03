Empfehlung - SV Bad Bentheim II zeigt Moral beim Auswärtserfolg

Nordhorn. Die Vorzeichen für einen Auswärtssieg des SV Bad Bentheim II in der Fußball-Kreisliga bei Vorwärts Nordhorn II waren nicht die besten. Zwei Tage nach dem 1:2 in Laarwald mussten die Obergrafschafter erneut ran, während die Nordhorner ihr erstes Spiel des Wochenendes absolvierten. Doch die schwindenden Kräfte machte der SVB mit viel Moral mehr als wett – und sicherte sich beim 1:0 (1:0) den Dreier. Durch den Sieg rückten die Gäste in der Tabelle an Vorwärts II vorbei.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-bad-bentheim-ii-zeigt-moral-beim-auswaertserfolg-228661.html