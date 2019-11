Empfehlung - SV Bad Bentheim II trägt sich ins Goldene Buch der Stadt ein

Bad Bentheim Sie haben sich schick gemacht für diesen besonderen Anlass: Weißes Hemd, Sakko und rotes Einstecktuch tragen die Trainer Dennis Fischer und Dirk Küpers sowie ihre Spieler vom SV Bad Bentheim II, als sie sich am Freitagnachmittag im Sitzungssaal des Bad Bentheimer Rathauses in das Goldene Buch der Stadt eintragen dürfen. Der Anlass: Die Kreisliga-Mannschaft ist die niedersachsenweit fairste Mannschaft in der vergangenen Saison gewesen und hat in 28 Punktspielen nur 16 Gelbe Karten bekommen. Unter 957 bewerteten Teams setzten sie sich dabei an die Spitze, wurden vom Niedersächsischen Fußballverband in Barsinghausen geehrt und fanden überregional in den Medien Beachtung (die GN berichteten mehrfach).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-bad-bentheim-ii-traegt-sich-ins-goldene-buch-der-stadt-ein-328366.html