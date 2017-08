Empfehlung - SV Bad Bentheim II ist die fairste Fußballmannschaft

Bad Bentheim. Die Fußballer des SV Bad Bentheim II haben ihre Führung über die Ziellinie gebracht: Zur Winterpause lag die Kreisligamannschaft des Trainerduos Dennis Fischer und Dirk Küpers bereits auf Rang eins der Grafschafter Wertung im VGH-Fairness-Cup. Und auch am Ende der Saison 2016/17 rangieren die Burgstädter auf dem ersten Platz. Das ergab die aktuelle Fairness-Auswertung des Niedersächsischen Fußball-Verbandes (NFV). 34 gelbe Karten und zwei gelb-rote Karten in 28 Partien ergeben einen Quotienten von 1,43. Damit verteidigte der SV Bad Bentheim seinen Erfolg, denn im vergangenen Jahr war die Erstvertretung das fairste Team im Landkreis. Der SVB II, der bereits im Jahr 2013 die fairste Grafschafter Mannschaft war, knüpft somit nahtlos an das vorbildliche Auftreten Bentheimer Mannschaften der vergangenen Jahre an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-bad-bentheim-ii-ist-die-fairste-fussballmannschaft-203085.html