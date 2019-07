Empfehlung - SV Bad Bentheim II gewinnt Fairnesswettbewerb

Bad Bentheim Der Sieger von Deutschlands größtem Fairnesswettbewerb, dem VGH-Fairness-Cup, kommt in diesem Jahr aus der Grafschaft: Die Fußballer des Kreisligisten SV Bad Bentheim II kassierten lediglich 16 gelbe Karten in 28 Partien und schafften mit einem äußerst niedrigen Quotienten von 0,57 den Sprung an die Gesamtspitze.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-bad-bentheim-ii-gewinnt-fairnesswettbewerb-309205.html