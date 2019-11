Empfehlung - SV Bad Bentheim II dreht Spiel in fünf Minuten

Bad Bentheim Die Kreisliga-Fußballer des SV Bad Bentheim II haben ihr Heimspiel gegen den Heseper SV mit 3:1 (0:1) gewonnen. Für beide Teams ging es darum, den Abstand auf die Abstiegsränge zu vergrößern. Das gelang den Gastgebern, weil sie nach einem lange zwar überlegen geführten, letztlich aber ideenlosen Spiel in Sachen Zielstrebigkeit zulegten. So konnten die Bad Bentheimer den 0:1-Pausenrückstand innerhalb von nur fünf Minuten durch Treffer von Marius Neeseker (64.), Nilas Modic (66.) und Florian Verwold (69.) auf 3:1 drehen. „Wir waren in allen Bereichen besser, aber der letzte Zug zum Tor fehlte“, sagte Dennis Fischer aus dem SVB-Trainerteam, der am Ende zufrieden feststellen konnte: „In der zweiten Halbzeit wurde es besser – auch mit der Hereinnahme von Nilas Modic. Die Mannschaft hat sich dann belohnt.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-bad-bentheim-ii-dreht-spiel-in-fuenf-minuten-327305.html