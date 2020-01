Empfehlung - SV Bad Bentheim holt sich den Gruppensieg

Schüttorf Die Fußballer des SV Bad Bentheim haben sich am zweiten Vorrundentag des Hallenturniers um den Schüttorfer Vechte-Cup den Sieg in der Elektro-de-Witte-Gruppe gesichert. Ebenfalls in der Endrunde am Freitag dabei sind SuS Neuenkirchen, Eintracht Nordhorn und Union Lohne. Ausgeschieden sind der TuS Gildehaus und der SV Holthausen/Biene. „Unser Ziel war, am Freitag dabei zu sein. Wir waren heute mit einem kleinen Kader da. Das Weiterkommen war verdient. Die Mannschaft hat sehr diszipliniert gespielt, die Ruhe bewahrt und in den richtigen Momenten die Tore gemacht“, sagte Bad Bentheims Trainer Jochen Wessels. Die Obergrafschafter sicherten sich den ersten Platz aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber Neuenkirchen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-bad-bentheim-holt-sich-den-gruppensieg-338703.html