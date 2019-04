Empfehlung - SV Bad Bentheim hat Spitzenduo noch im Blick

Bad Bentheim Zum Nachholspiel in der Fußball-Bezirksliga erwartet der SV Bad Bentheim am Mittwoch um 20 Uhr Sparta Werlte. „Das ist eine richtige Herausforderung“, sagt SVB-Trainer Jochen Wessels vor dem Duell mit dem Tabellensiebten. Im Klassement rangiert der Aufsteiger aus dem Emsland zwar nur im Mittelfeld, aber: „Sie sind der Führende in der Auswärtstabelle“, weiß Wessels, der vor allem vor den beiden Stürmern David Schiller und Michael Peiffer warnt. „Werlte hat bislang mehr Tore geschossen als wir“, stellt er anerkennend fest. Sparta war in der aktuellen Spielzeit bereits 59 Mal erfolgreich; mit seinen 25 Treffern belegt David Schiller momentan hinter Kamaljit Singh (Eintracht) den zweiten Platz in der Bezirksliga-Torschützenliste.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-bad-bentheim-hat-spitzenduo-noch-im-blick-293588.html