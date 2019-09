Empfehlung - SV Bad Bentheim hält gegen Vorwärts nur vor der Pause mit

Bad Bentheim „Vom Ergebnis hat es den Anschein, dass wir klar verloren haben. Meiner Meinung nach ist das Ergebnis jedoch zwei Tore zu hoch ausgefallen“, meinte Jochen Wessels, Trainer des SV Bad Bentheim, direkt nach dem Grafschafter Duell in der Fußball-Bezirksliga, in dem der SVB Vorwärts Nordhorn mit 0:4 (0:2) unterlag. Insbesondere in der ersten Halbzeit habe seine Elf sehr gut dagegengehalten. Mehr noch: „Fußballerisch waren wir mehr als ebenbürtig“, so Wessels, der jedoch mit der Chancenverwertung seiner Mannschaft haderte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-bad-bentheim-haelt-gegen-vorwaerts-nur-vor-der-pause-mit-318807.html