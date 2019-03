Empfehlung - SV Bad Bentheim gewinnt umkämpftes Spiel in Freren

Freren Fußball-Bezirksligist SV Bad Bentheim hat sein Auswärtsspiel am Freitagabend bei der SG Freren mit 1:0 (1:0) gewonnen. Den entscheidenden Treffer in einem hart umkämpften Spiel erzielte Gerrit Wilde in der 35. Minute. Der Bad Bentheimer traf mit einem überlegten Schuss aus etwa 20 Metern in den Winkel. Nach diesem Treffer hatten die Gäste weitere Chancen, konnten aber kein Tor nachlegen. Mirco Husmann schoss knapp vorbei (37.), Chris Schippers traf mit einer Flanke die Latte (38.) und Wilde verlor den Ball beim Versuch, den gegnerischen Torhüter zu umspielen (42.). Zuvor hatte der Frerener Keeper bereits gut gegen Sebastian Schmagt gehalten (26). Zudem blieb den Obergrafschaftern in der 78. Minute ein Strafstoß verwehrt, als Schmagt angegangen wurde – eine Aktion, die SVB-Betreuer Christian Harink als „klaren Elfmeter“ wertete.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sv-bad-bentheim-gewinnt-umkaempftes-spiel-in-freren-288213.html