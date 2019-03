Empfehlung - SV Bad Bentheim gewinnt Derby gegen Brandlecht-Hestrup

Nordhorn Die Bezirksliga-Fußballer des SV Bad Bentheim haben das Derby bei der SpVgg. Brandlecht-Hestrup am Freitagabend mit 1:0 (0:0) gewonnen. Der entscheidende Treffer fiel in der 57. Minute: Die Obergrafschafter nutzten einen Fehler der Gastgeber in der Vorwärts-Bewegung, schalteten schnell um und Chris Schippers schoss zum 1:0-Endstand ein. „Das war die einzige Situation, in der wir nicht gut gestanden haben", berichtete Matthias Hartwich aus dem Brandlechter Trainerteam, der mit der Vorstellung seiner Mannschaft ansonsten zufrieden war. „Von uns war es eine der besseren Leistungen", sagte Hartwich.